Leidy Elin conta com quem quer manter amizade fora do BBB 24

"Ele estuda tudo sobre cada um", disse ela. Leidy contou que viu uma entrevista de Tadeu falando sobre o assunto, e elogiou a forma como o apresentador fala dos eliminados.

Enquanto o assunto era eliminado, Leidy contou com quem quer manter relação fora da casa. "Principalmente Wanessa [Camargo] e Yasmin", disse. Raquele contou que pretende falar com todos depois do fim do programa.

Leidy também refletiu sobre sua própria história dentro do jogo. "Olha a minha trajetória do Big Brother que eu acho, no começo gostaram de mim, me amaram, no meio me acharam planta e no final lobo mau".

