Khloé Kardashian é comparada a Kate Middleton por suposta edição de foto

Khloé Kardashian, 39, foi comparada a Kate Middleton pelos fãs por abusar na edição de uma foto nas redes sociais.

O que aconteceu

A socialite postou uma foto com um look preto. Na postagem desta quinta-feira (14) no Instagram, o que chamou a atenção foi o seu rosto.

Fãs indicaram que a integrante da família Kardashian tinha feito "ajustes" em seu rosto na imagem. "Eu amo você, mas apague antes que todos percebam que não é o seu rosto", disse uma. "Onde está seu queixo?", questionou outra. "Acho que ela não é Khloe, alguém sabe quem ela é?", ironizou outra.