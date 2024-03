Julietto? Davi tem torcida semelhante, mas narrativa diferente, diz Saryne

Leidy Elin debochou de Davi durante a festa de ontem (13) no BBB 24 (Globo) e afirmou que o Brasil a odeia por culpa do "Julietto".

No Central Splash de hoje (14), Bárbara Saryne disse que a comparação é válida se focada apenas nas torcidas de Davi e Juliette. Já em relação à perseguição que Juliette viveu no BBB 21, diz ela, não existe comparação com o atual brother.