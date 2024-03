Brasil ganha mais shows das formações alternativas de bandas clássicas

No momento em que o showbusiness não vive mais a euforia por ingressos vista no ano passado, bandas antigas com formações alternativas marcam turnês no Brasil, algumas já repetindo o sucesso de vindas anteriores ao país. Três exemplos estão com ingressos à venda no mercado: Dire Straits Legacy, Earth, Wind & Fire by Al Mckay e Oingo Boingo Former Members.

Quase sempre sem poder usar o nome original por questões legais, as bandas tentam fazer bons shows e explorar o principal fator do sucesso de uma apresentação: atingir a memória musical afetiva do público. O Dire Straits Legacy, por exemplo, tem alguns músicos de apoio do Dire Straits e caiu no gosto do público brasileiro. Tem vindo todo ano. Em 2024, já tem ao menos seis shows confirmados no período abril — maio, em seis cidades.

Al McKay, guitarrista que tocou no Earth, Wind & Fire durante parte dos anos 1970, vem tocar hits de sua antiga banda no Brasil, na próxima semana, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os shows no país são anunciados como do Earth, Wind & Fire by Al McKay. Lá fora, o músico se apresenta como Al McKay's All Stars Earth, Wind & Fire Experience.