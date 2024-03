Filha de Mingau abre o jogo sobre recuperaçao de nova cirurgia

Isabella Aglio, filha do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, 56, usou suas redes sociais para falar da recuperação do pai após ter sido baleado na cabeça no ano passado.

O que aconteceu

Processo de recuperação: "Oi, pessoal! Sei que vocês têm pedido notícias do meu pai, mas como eu disse há algum tempo, não há grandes mudanças sempre, porque o processo de recuperação é lento e incerto. E falar disso é muito dolorido pra mim, mas não posso perder as esperanças e o otimismo"

Paciência e compreensão: "Tem horas que ele fica bem introspectivo e não quer 'papo'; em outros momentos, ri quando contam alguma coisa engraçada; e chora, quando ouve uma música que gosta"