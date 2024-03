Fernanda esclarece desconforto com Giovanna: 'Fontes da minha cabeça'

Raquele perguntou do que se tratava, e Fernanda explicou. "São fontes da minha cabeça. Mesmo que não tenha sido tudo isso, na minha cabeça já está sendo", disse.

Ela explicou os momentos em que achava que Giovanna poderia ter se chateado. Um deles aconteceu ainda hoje, quando Fernanda não sabia que era aniversário da sister. Ela não chegou a parabenizá-la, e deu uma resposta atravessada sobre o assunto na mesa.

Fernanda também citou um momento que aconteceu na piscina. Na ocasião, ela estava observando Giovanna enquanto ela se preparava para um mergulho. A sister disse que estava esperando algo mais performático e, quando a sister deu um mergulho comedido, ela deu risada. "Eu vi que parecia que você não tinha curtido".

Fernanda também citou um desconforto entre elas na Prova do Anjo, em que ela tirou da mão de Giovanna um dos cards necessários para passar para a segunda fase. Ela contou que faria aquilo com qualquer pessoa, pois queria ganhar, e não foi por maldade. "Não quero que as minhas falas fiquem com conotações erradas".

No fim do papo, Giovanna disse que não ficou chateada com nenhuma das situações. Elas terminaram a conversa se abraçando.