Fernanda confessa estar se sentindo mal e chora em silêncio no BBB 24

Pitel, Lucas Henrique e MC Bin Laden estavam no quarto junto com ela. Depois de chorar, Fernanda decidiu deixar o cômodo, sem falar nada com ninguém.

Antes, Fernanda confessou para Lucas que não estava bem. Ela disse que se sentia mal depois de conversar com Bin Laden. "Tô meio mal, brother. Ontem quando o Bin estava mal, eu fui dar uma de coach para tentar ajudar. Falei várias paradas e tal".

Ela explicou que, enquanto aconselhava Bin Laden, sentiu que também precisava ser aconselhada. "Sabe quando você começa a falar as paradas e você tá falando coisas sérias, coisas importantes, coisas reais. Só que são coisas que você mesmo evita ficar pensando? E quando você pega pra reproduzir, pega pra falar pro outro, você lembra disso. Eu lembrei que tá acontecendo tudo o que eu falei pra ele. Coisas que eu mesma tinha esquecido", disse.

Fernanda prosseguiu: "A gente bloqueia algumas coisas o máximo que pode. Acho que me deu esse estalo, sabe? Eu bloqueei tudo o que eu falei durante muito tempo, pra não pensar nisso".