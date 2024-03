Dorme em caixa e come petisco: quem é a famosa que 'vive' como um cachorro

Os hábitos caninos da jovem incluem misturar alimentação humana com comida de cachorro. Ela contou que acrescenta outros alimentos à ração para tirar o gosto de "insosso". "Gosto de colocar caldo de osso ou algum outro aditivo".

Em seu perfil no Instagram, Meow compartilha um pouco de sua rotina. Nas imagens é possível vê-la de quatro e com acessórios que compõem seu look de "garota cachorra", como orelhas e rabo.

Vale destacar que esse não é o primeiro caso de uma pessoa que se identifica como cachorro. Um japonês chegou a investir cerca de R$ 75 mil em uma fantasia realista para se "transformar" no animal.