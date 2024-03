Dieguinho: Isabelle não merece vaga na final e não pode passar de 4º lugar

Dieguinho Schueng, por sua vez, pensa que a 'cunhã' perdeu uma boa chance de aumentar o próprio destaque no reality. "A Isabelle tinha a oportunidade de se tornar pauta. Se vai parar na boca dos adversários, ela está fazendo eles darem palco para ele. Ela tinha que ter respondido para dar assunto ao quarto rival - porque 'falem bem ou falem bem, mas falem de mim'."

O apresentador dá como certo que Isabelle fique de fora do pódio do BBB 24. "Eu tenho certeza de que a Isabelle não vai para a final, porque a torcida do Davi vai arrancá-la antes. Não acho que ela merece ir para a final. Pelo contexto geral da temporada, merece sair como quarto lugar."

Dieguinho: Bronca de Tadeu travou elenco e fez Leidy se sentir odiada

Tadeu Schmidt, 49, abriu a edição ao vivo desta terça (12) do BBB 24 (Globo) com uma bronca em Leidy Elin, 26, e Davi Brito, 21. O apresentador afirmou que ambos exageraram nas ameaças e atitudes um com o outro e exigiu que haja mais respeito entre o elenco do programa.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, pensa que a repreensão dada por Schmidt causou um melindre geral entre o elenco do reality. "O que Tadeu fez essa semana [realmente] travou o elenco. Isso [ausência de conflitos] é uma consequência do discurso do Tadeu, que deixou a Leidy com o sentimento de que ela é odiada aqui fora. Foi péssimo!"