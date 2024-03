Em cena decisiva, Rosário muda de vida ao encontrar seu grande amor

Nos próximos capítulos de "Cheias de Charme", as Empreguetes finalmente conseguem deixar a prisão. Cida, após retornar para casa, registra em seu diário os acontecimentos do dia ao lado de Penha e Rosário.

Enquanto isso, Penha confronta Sandro a respeito do puxadinho, enquanto Rosário retoma suas atividades no bufê, surpreendendo-se com a aparição de "Fabian". No entanto, ela descobre que trata-se de Inácio.

Em meio a esse turbilhão de emoções, Cida e Rodinei se desentendem, assim como Penha e Sandro. Além disso, Lygia decide contratar Socorro, enquanto Chayene faz uma descoberta impactante: Penha a denunciou por agressão.