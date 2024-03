Carol Nakamura faz procedimento no bumbum; veja antes e depois

Carol Nakamura, 40, passou por um procedimento estético no bumbum e mostrou o resultado nas redes sociais

O que aconteceu

Carol disse que tinha um pequeno desnível muscular no bumbum e que isso sempre a incomodou. "Um detalhe me incomoda há tempo e fiquei fingindo que não me incomodava. O meu bumbum começa bonitinho e, no final dele, ao invés dele ter aquele acabamento redondinho, ele tem um desnível muscular bem leve, mas que me incomoda e eu sempre deixei passar", desabafou ela no Instagram.

Para resolver esse incômodo, ela passou por um procedimento estético, que consistiu em pequena injeção de aminoácido e aplicação de ácido hialurônico para o corpo, para corrigir o desnível. "Nunca tinha colocado essas coisas, sempre tive um bumbum cheio. Só que precisava colocar aqui para corrigir aquela falha", disse a ex-bailarina do Faustão.