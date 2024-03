Britney Spears publica vídeo nua para provar que fotos pelada eram reais

"Então você vê que as fotos eram reais... O vídeo também está um pouco borrado", escreveu na legenda. Britney se refere às imagens que publicou na última segunda-feira em que está na praia com a mesma posição que na filmagem.

Em uma dupla de posts, ela compartilhou as mesmas fotos com filtros diferentes. Nelas, Britney está com o cabelo na frente do rosto e exibe o bumbum enquanto cobria o mamilo com a mão.

Em uma última sem filtros, a princesa do pop aparece com o cabelo meio preso, e os braços estão posicionados escondendo os seios com o bumbum à mostra.