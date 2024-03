Bin Laden tem crise de ansiedade e náuseas no BBB 24 e Fernanda o consola

Após desabafar com Fernanda no Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo), MC Bin Laden sentiu náuseas e teve uma crise de ansiedade.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Após as conversas no quarto, os dois foram para a sala e Fernanda apoiou o funkeiro.