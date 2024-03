BBB 24: Leidy se anima com colar 'falso' de Pitel: 'Luz no fim do túnel'

"Ontem estava xoxa, capenga, cheguei no meu ápice do limite aqui dentro", disse a trancista. "Porém, senti uma luz no fim do túnel. Pitel ganhou o poder, to mais feliz do que ela, de verdade. Um poder que a gente não sabe o que é, de onde que veio. Tô especulando que foram vocês que mandaram esse poder para ela. Pra mim, to vendo a luz no fim do túnel".

A sister ainda disse que estava "bem deprê ontem", mas agora se sente bem melhor. "Depois daquele colar, me deu um gás", disse. E ainda mencionou brevemente a briga com Davi: "Pesei a mão, acontece, a gente tem que reconhecer".

