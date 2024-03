Leidy questiona Bin: 'Deu um chute na bunda da Giovanna pézinho?'

A trancista foi direto ao ponto: "Você deu um chute na bunda da Giovanna pézinho?"

Bin tentou sair da saia justa: "Não dei um chute, não foi bem assim... O que aconteceu foi que o convívio estava complicado porque o melhor amigo dela [Michel] era meu rival no jogo. Outras situações estavam acontecendo, eu não estava conseguindo ser eu. Então preferi me afastar, até para não cobrar nada dela."

O funkeiro colocou um ponto final no affair com Giovanna no fim de fevereiro. Ele alegou que estava confuso com certas situações na casa e, no momento, vivia uma rixa com Michel.

