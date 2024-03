Isabelle desabafa sobre afastamento de sisters: 'Gosto muito delas'

Isabelle chamou Davi para conversar na segunda festa da Líder Bia no BBB 24 (Globo): a dançarina desabafou sobre o afastamento de Giovanna e Raquele na casa.

O que aconteceu

No papo, Isabelle comentou que está triste com a relação com Giovanna e Raquele no confinamento: "A gente se afastou muito e eu ainda gosto muito delas. Mas nem sei o que fazer, porque não gosto de ficar insistindo."