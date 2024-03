Lucas Buda consola sister e cita esposa: 'Não posso fazer nada, só lá fora'

No Gnomo do BBB 24 (Globo), Fernanda admitiu estar mal depois de falar com MC Bin Laden. Lucas Henrique (Buda) a consolou e exemplificou com a sua situação com a esposa, Camila Moura.

O que aconteceu

Após MC Bin Laden passar mal em festa, Fernanda desabafou: "Fiquei mal depois de conversar com o Bin. Me toquei de tudo o que falei e não curti, sabe? Achei feião".