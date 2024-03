Atriz da série 'General Hospital' é encontrada morta na Califórnia

Uma autópsia já foi realizada e o resultado deve sair nos próximos dias. Já o exame toxicológico pode demorar semanas para ser concluído.

Carreira

Robyn começou a carreira nos anos 80. Ela atuou em séries como Diva, The Facts Of Life, Simon & Simon e Tour of Duty.

Em 1984, ela integrou o elenco da série General Hospital. Ela ficou conhecida por viver a personagem Terry Brock em 145 episódios.

Seu último trabalho foi em 2002. Ela atuou no filme Voices From the High School.