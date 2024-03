Chayene cai pra trás após descobrir reviravolta de Penha sobre agressão

Nas próximas cenas de "Cheias de Charme", as Empreguetes se despedem. Cida volta para casa e escreve no diário sobre o dia com Penha e Rosário.

Penha pressiona Sandro sobre puxadinho. Rosário volta ao bufê e "Fabian" aparece, mas ela descobre ser Inácio. Cida e Rodinei brigam.

Penha e Sandro brigam. Lygia contrata Socorro. Chayene descobre que Penha a denunciou por agressão.