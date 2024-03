Aliança com Wanessa e perseguição a Davi: Yasmin Brunet é eliminada do BBB

Fofocas com Vanessa Lopes. Com o fim do casamento de Brunet e Medina, a tiktoker foi apontada como affair do surfista. Yasmin tentou conversar sobre a fofoca, mas não conseguiu e chamou a colega de "imatura". Elas se alfinetaram também quando Vanessa defendeu homens que traem.

Críticas a corpo. No Quarto do Líder com Rodriguinho e Vinicius Rodrigues, Nizam criticou o corpo da modelo. O cantor apontou que ela foi melhor e "largou mão" após ficar mais velha. Ao descobrir ser alvo de comentários machistas um mês depois do ocorrido, ela ganhou um "desfile de apoio".

Piada com compulsão alimentar. Rodriguinho zombou do distúrbio várias vezes e brincou que a sister "sairia rolando" do programa. A famosa admitiu posteriormente: "Estou completamente descompensada na alimentação, estou muito ansiosa. Estou depositando absolutamente tudo na comida".

BBB 24: Yasmin Brunet na noite do 12º Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Incômodo com MC Bin Laden. A filha de Luiza Brunet se irritou com o funkeiro após mostrar o dedo do meio para ela, chegando a dizer que ele era manipulador. Em suas últimas semanas no reality, no entanto, se aproximou dele.

Desistência. Yasmin pensou em desistir do BBB 24 após a desistência de Vanessa Lopes e foi amparada por Wanessa Camargo.