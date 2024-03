Polêmicas e acusações: o namoro entre Susana Vieira e Sandro Pedroso

Em janeiro de 2019, eles reataram mais uma vez. "Começamos tudo de novo, somos namorados", assumiu Susana, rindo. O fim definitivo veio meses depois, em outubro.

Polêmicas

Após o término, Sandro afirmou que ficou desamparado e chegou a dormir nas ruas. No entanto, o portal de notícias EGO teve acesso a documentos que mostravam que, na verdade, Susana pagou 12 meses de moradia para o rapaz no Rio de Janeiro, em um duplex mobiliado com contas de água, luz e TV a cabo inclusas.

Sandro também disse que chegou a pedir Susana em casamento, mas foi recusado pela atriz. "Foi quando eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela. O último destino era Roma, e, lá, comprei um anel pra ela. Cheguei no apartamento dela e falei: 'Susana você quer casar comigo? Ela não aceitou'", contou, em entrevista ao "Programa do Gugu".

A relação também foi marcada por recorrentes críticas à diferença de idade entre o casal. "Vivo minha vida com ela intensamente. O que importa é que a gente está feliz. Não me preocupo com o que os outros falam", declarou Sandro, no Altas Horas.