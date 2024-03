Sem ostentação, Roberto Carlos mora em cobertura com quatro suítes no Rio

Roberto Carlos, 83, mora desde a década de 1980 no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, sem grandes luxos ou ostentação.

Em 1980, Roberto Carlos comprou um apartamento no edifício Golden Bay, na Urca. O imóvel é um tríplex, na cobertura, com quatro suítes e uma piscina. O apartamento dá uma vista privilegiada para a baía de Guanabara.

Roberto Carlos passa a maior parte do seu dia no apartamento, onde grava e compõe músicas. No entanto, é avesso a qualquer tipo de ostentação. Fica recluso, sem muito contato com os fãs.