Resumo novela Elas por Elas (14/3): Próximo capítulo desta quinta-feira

No próximo capítulo de "Elas por Elas", Jonas consegue pegar a chave da porta com Fagundes, mas Helena interrompe sua fuga. Cris consegue convencer Giovanni a se casar com ela.

Marlene aconselha Adriana a desconfiar do vídeo que Jonas enviou. Natália exige saber por que Pedro esconde informações dela. Taís se desentende com Pedro e volta para a casa de Raquel e Evilásio.

Mário deduz que Petrúcio Jardim é o pai de Roberto. Márcia e Renée discutem por conta de Vic. Carlinhos apoia a ida de Carol para o Canadá. Túlio avisa a Marcos que Míriam desapareceu.