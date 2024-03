Padrasto de Matthew Perry detalha últimos dias antes da morte do ator

Keith reforçou o resultado da autópsia, que afirmava que Matthew Perry estava limpo das drogas há 19 meses. A morte do ator, no entanto, foi considerada acidental devido aos "efeitos agudos" do uso de quetamina. "Os fatores que contribuíram para a morte do Sr. Perry incluíram afogamento, doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina (usada para tratar transtorno por uso de ofioides)", dizia o comunicado do departamento médico legista do condado de Los Angeles, divulgado na época.

Matthew realizada uma terapia de infusão de quetamina para tratar a depressão e ansiedade — a última sessão ocorreu uma semana antes de sua morte.

Keith diz que ainda luta contra a dor da perda precoce do enteado e aponta que sua esposa, Suzanne Perry, mãe de Matthew, está tendo ainda mais dificuldades com o luto. O ator e Suzanne estavam mais próximos do que nunca pouco antes da morte do artista.