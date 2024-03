Olivia Rodrigo distribui camisinhas e pílula do dia seguinte em turnê

A cantora americana Olivia Rodrigo decidiu distribuir, em seus shows da turnê "Guts", pacotinhos com camisinhas e caixas de pílula do dia seguinte, além de adesivos com códigos QR que levam a informações sobre liberdade de saúde reprodutiva e aborto.

O que aconteceu

Parceria com organizações que defendem o acesso ao aborto. Essa ação foi feita em parceria com diversas organizações americanas que protegem o acesso ao aborto, inclusive informações sobre como conseguir fazer o processo, caso necessário.

Parte dos lucros da turnê vão para sua ONG. Além dessa distribuição de recursos de saúde reprodutiva, Rodrigo também está doando os lucros da turnê para a Fund 4 Good, sua própria organização, dedicada a proteger direitos femininos ao redor do mundo.