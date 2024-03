'Eu roubei um copo, roubaram minha mala', questiona Alane

No Quarto Fada do BBB 24 (Globo) também rolou trollagem, Alegrette e Davi esconderam as malas de Alane. A sister se surpreendeu quando foi escolher um look para a festa de hoje (13) e não encontrou suas roupas.

O que aconteceu

Depois de esconder as malas da sister, Davi perguntou qual roupa ela tinha planejado usar na Festa da Líder. Nesse momento, a bailarina percebeu que suas malas haviam sumido.