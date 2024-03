Dieguinho: BBB precisa de mais equilíbrio nas broncas e clareza nas regras

Dieguinho opina que parece estar havendo uma tolerância maior para com o favorito Davi em comparação com os demais brothers. "Vamos inverter os personagens: se fosse o Davi jogando as roupas da Leidy na piscina, teria também havido uma chamada de atenção? A sensação é de que tudo que gira em torno do Davi tem ganhado [vista grossa], enquanto tudo o que gira em torno dos rivais vendo tendo um peso maior."

Para o apresentador, a Globo precisa ser mais clara com o elenco no que diz às regras da competição. "Quando olhamos para o histórico [desta temporada], vemos um certo desequilíbrio aí. Precisa haver um equilíbrio nas broncas e uma [maior] clareza nas regras. Senão, vai ficar esse questionamento: até que ponto um grupo é mais favorecido do que outro?"

Bárbara: Trollagem ou não, colar de Pitel ao menos gera movimentação no BBB

A 'mala do poder do falso' deixada por Boninho, 62 - e encontrada por Pitel, 24 - vem gerando burburinho dentro do BBB 24 (Globo). Muitos acham que o colar que estava dentro da mala atribui algum poder a quem se apossou dele. Boninho, porém, deixou claro que se trata apenas de uma 'trollagem' com os brothers.

Bárbara Saryne pensa que ao menos a intervenção de Boninho conseguiu movimentar um pouco a casa. "Sendo sem graça ou não, prefiro quando o Boninho está com esse espírito de querer fazer alguma coisa do que quando está parado - e o mesmo vale para o pessoal na casa. Prefiro quando a Leidy jogue as coisas na piscina do que a galera que fica só [choramingando] no quarto. Boninho, pode inventar mais coisas!"