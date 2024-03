De graça! Festival em São Paulo vai reunir fãs de música e games

Nome da nova cena do hip hop nacional, Allira é cantora, compositora, modelo, atriz e dançarina. Foi criada numa comunidade do Recife (PE) e canta músicas com influências do trap e do soul.

Conexão

A Mr. 80 faz a perfeita conexão entre os públicos que o festival busca. A banda toca sucessos de trilhas sonoras de filmes antigos. Acostumada a se apresentar em saguões de cinemas, mostra temas de longas como "Flashdance" e "Footloose".

Também está na programação o músico Victor Martins, que é violoncelista e DJ, e mostra suas duas habilidades em show no dia 28. Já colaborou com KL Jay, do Racionais, e Nego Bala. Apesar de ser um festival gratuito, é necessário retirar o ingresso no site Eventim.