'O canto da sereia desafinou'; o discurso de Tadeu para eliminar Yasmin

E o espírito da floresta, a primeira e única moradora dessa casa mágica a ter um grilo de estimação. Ela trouxe cultura popular. Assim como o capoeira, que trouxe para cá sua luta, sua arte, seu esporte. Esse homem que se vale dos ensinamentos dos grandes mestres para encontrar seu rumo. E busca a razão dos momentos mais tensos, e procura manter o equilíbrio como o ser humano iluminado que lhe empresta o apelido.

A sereia trouxe a experiência de modelo que viveu desde pequena em um ambiente muito competitivo e conviveu desde sempre com uma grande exposição por causa da sereia-mãe, mas jamais imaginou o tipo de competitividade nem o tamanho da exposição que encontraria aqui.

Qual a situação dos três neste capítulo da nossa história? Usando as palavras que correm pelas bocas dos habitantes desse reino, o narrador pergunta será que esse é um paredão óbvio? Será que a sorte conta? Ou este é um jogo de azar? Sereia e capoeira caíram num feitiço que lhes condenou há sete dias de azar. Jamais alguém teve nas mãos tantas imunidades quanto o capoeira e nenhuma podia ser dele, nenhuma podia ser da sereia.

Mas andando pelo morro ele se encontrou com um grande mestre bimba, um grande mestre pastinha e ouviu deles a sabedoria. Na cacoeira você aprende que sua maior luta, é contra si mesmo. Então não culpe o azar. No meio do oceano, a sereia se revoltou e disse 'Se eu voltar do paredão vou arrasar'. Sem saber disso, do outro lado do reino, na floresta, a guerreira indígena invocou a mesma profecia: 'Se eu voltar, eu vou fazer grande reviravolta'. As duas apenas repetiram promessas vãs de histórias clássicas que se repetem há 24 gerações.

Por que esperar o paredão para começar essa jornada? O capítulo termina com a reflexão dos nossos personagens, afinal dois deles vão avançar. A guerreira não encontrou seu campo de batalha. Arco e flecha ficaram acumulando poeira. O capoeira deu um rabo de arraio em si próprio. O canto da sereia desafinou. Motivo para não viver o final feliz, todo mundo tem, mas tem sempre um motivo mais urgente que o outro. Ao sair, você vai como tudo poderia ter sido simples.