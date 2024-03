Bin reclama de falsidade de brothers e Fernanda o apoia: 'Não pensa nisso'

Após quase todos os brothers participaram do show de talentos comandado por Beatriz durante sua segunda Festa do Líder no BBB 24 (Globo), Bin Laden se afastou e foi para o Quarto Gnomo.

O que aconteceu

O funkeiro desabafou com Fernanda sobre o comportamento dos participantes e ela o apoiou.