Yasmin explica por que não colocou casa no Tá Com Nada: 'Não deixaram'

Thais Fesoza e Ed Gama, apresentadores do Bate-Papo BBB, questionaram o que faltou para ela concluir o objetivo e a modelo confessou: "Eu não desisti, gente. Não me deixaram. Me chamaram e disseram que eu não poderia fazer isso."

Yasmin completou: "Não permitiram. Me chamaram no Confessionário e falaram que era contra as regras. Era o que eu ia fazer, era o que todo mundo queria."

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Yasmin Brunet no 12º Paredão? Ser do Camarote Reprodução/Globoplay Muita promessa e pouca ação Reprodução/Globoplay Ser uma das plantas da edição Reprodução/Globoplay Proximidade com Wanessa atrapalhou seu jogo Reprodução/Globoplay Se posicionar contra Davi Reprodução/Globoplay Ter desalinhado os chakras da casa Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER