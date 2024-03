Parcial UOL mostra que rixa com Davi contribuiu para a eliminação de Yasmin

Outros indicaram que ela deixou a competição por ser planta no jogo, o que rendeu 20,44% dos votos.

"Ser Camarote", "ficar próxima à Wanessa Camargo" e "prometer e não cumprir" foram outros pontos destacados. As opções receberam 12,51%, 11,11% e 10,26% dos votos, respectivamente.

No entanto, para o público do UOL, "desalinhar crakras da casa" não foi relevante para ser eliminada, contando apenas com 3,96% dos votos.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Yasmin Brunet no 12º Paredão? Ser do Camarote Reprodução/Globoplay Muita promessa e pouca ação Reprodução/Globoplay Ser uma das plantas da edição Reprodução/Globoplay Proximidade com Wanessa atrapalhou seu jogo Reprodução/Globoplay Se posicionar contra Davi Reprodução/Globoplay Ter desalinhado os chakras da casa Reprodução/Globoplay

