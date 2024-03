Assim como Lucas Buda, Lucas Fernandes flertou com sister estando noivo

A então noiva do participante ganhou fama. Vivendo como influenciadora, Ana Lúcia Vilela conquistou 2 milhões de seguidores na época e foi acusada de lucrar com a infidelidade do parceiro. Depois do BBB 18, os dois reataram a relação e casaram em 2019.

A situação se repete com Camila Moura. A esposa de Lucas Henrique criticou a intimidade que o brother teve com Pitel e o acusou de traição. Desde então, a professora ganhou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e apontou que seu casamento com o capoeirista chegou ao fim.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o mais odiado do reality global? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER