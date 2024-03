BBB 24: Lucas conta à sister sobre a rotina de trabalho da esposa

Lucas comentou com Raquele, na área externa do BBB 24 (Globo), sobre a rotina de Camila Moura, esposa do professor de Educação Física.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na conversa, o brother contou que acredita que a esposa foi demitida enquanto ele está no programa.