Leidy e Fernanda detonam rival do BBB 24: 'Zero humilde e invejosa'

No BBB 24 (Globo), Pitel, Fernanda, Raquele, Giovanna e Leidy lembraram da última discussão entre Alane e Yasmin e detonaram o comportamento da bailarina na casa.

O que aconteceu

No papo, Leidy comentou: "A Alane é zero humildade gente. Zero."