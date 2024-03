BBB 24: Leidy avalia sua performance com nota zero

Hoje (13), no Confessionário do BBB 24 (Globo), os brothers tiveram que avaliar a própria performance no jogo durante o Raio-X. Leidy Elin disse estar muito cansada do jogo e se avaliou com nota zero.

O que aconteceu

A pergunta feita no Raio-X foi: "Numa escala de 0 a 10, como você avalia sua performance no jogo e por quê?".