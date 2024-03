BBB 24: Davi e Matteus recolhem roupas de sister e escondem

Os brothers foram à cama de Alane, no Quarto Fadas, recolheram as roupas da sister e guardaram em uma mala. Em seguida, eles esconderam a mala em um armário do Quarto Magia.

"Deixa só a caixinha [de maquiagem] dela", disse Matteus.

"Ela vai pensar que foi o invasor", disse Davi. "A gente vai pegar ela agora, fica perturbando a gente".

Davi e Matteus foram, então, para a cozinha do BBB e começaram a insinuar que as sister deveriam checar seus pertences. "Engraçado, o invasor não fez nada? Alguma coisa o invasor fez", disse Davi, sorrindo.