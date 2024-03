BBB 24: Boninho anuncia trolagem com Poder do Falso; entenda

Boninho, diretor do BBB 24 (Globo), anunciou nas redes sociais mais uma trolagem com o elenco do reality show: desta vez, os brothers serão surpreendidos com o Poder Falso.

O que aconteceu

Boninho foi às redes sociais para fazer o anúncio: ele avisou que os confinados vão receber um presente de Marcos Veras e Welder Rodrigues nesta hoje (13), durante a gravação do quadro Vamo Invadir Sua Casa.