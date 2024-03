Bárbara: Trollagem ou não, colar de Pitel ao menos gera movimentação no BBB

Bárbara Saryne, por sua vez, pensa que ao menos a intervenção de Boninho conseguiu movimentar um pouco a casa. "Sendo sem graça ou não, prefiro quando o Boninho está com esse espírito de querer fazer alguma coisa do que quando está parado - e o mesmo vale para o pessoal na casa. Prefiro quando a Leidy jogue as coisas na piscina do que a galera que fica só [choramingando] no quarto. Boninho, pode inventar mais coisas!"

Ela vê com bons olhos a agitação dos brothers em busca de entender o significado por trás da mala e do colar. "O que acho válido nisso tudo é que está mexendo com a cabeça deles, o Bin Laden já está criando teorias... É melhor isso do que uma casa parada. Pelo menos, tem alguma movimentação aí. Sou sempre a favor de movimentações."

Dieguinho: BBB precisa de mais equilíbrio nas broncas e clareza nas regras

Tadeu Schmidt, 49, abriu a edição ao vivo desta terça (12) do BBB 24 (Globo) com uma bronca em Leidy Elin, 26, e Davi Brito, 21. O apresentador afirmou que ambos exageraram nas ameaças e atitudes um com o outro e exigiu que haja mais respeito entre o elenco do programa.

Para Dieguinho Schueng, a Globo precisa ser mais clara com o elenco no que diz às regras da competição. "Quando olhamos para o histórico [desta temporada], vemos um certo desequilíbrio aí. Precisa haver um equilíbrio nas broncas e uma [maior] clareza nas regras. Senão, vai ficar esse questionamento: até que ponto um grupo é mais favorecido do que outro?"