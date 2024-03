Atriz celebra retorno de Os Thundermans: 'Sonhava com isso toda semana'

"Estar de volta foi um pouco estranho. Nós pensávamos: 'Como isso vai funcionar?'. Havia muita ansiedade e, após o primeiro dia, quando todos [do elenco] se reuniram, foi alegria pura. Foi como se o tempo não tivesse passado. Nós amamos esses personagens e, no meu caso, desde que a série acabou, há seis anos, eu sonhava que estava de volta pelo menos uma vez por semana."

Kira Kosarin, em entrevista a Splash

A atriz confessou que ter todo o elenco da série de volta foi uma exigência. "Na primeira vez que eles me ligaram para apresentar o projeto do filme, em 2021, eu disse que não o faria a não ser que todo mundo também retornasse.

Para Griffo, a experiência de retornar foi ainda mais estranha ao ver que os atores mais novos do elenco também cresceram. "Addison [Riecke] e Diego [Velazquez] tinham 8 e 10 anos quando começamos [a série]. E agora eles têm 19 e 21. Foi realmente muito bom poder me reconectar com todos.

Elenco no set de 'O Retorno dos Thundermans' Imagem: Paramount+/Divulgação

Pandemia "permitiu" o resgate da franquia

De acordo com Kosarin, o tempo em que as pessoas ficaram em casa durante a pandemia da covid-19 "permitiu" que a franquia fosse resgatada. Foi durante este período que "Os Thundermans" estreou no catálogo do Paramount+ e acabou sendo vista por antigos e novos fãs, o que aumentou o interesse do estúdio em produzir uma sequência.