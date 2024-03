Ator de pornôs gays garante ser 100% hétero: 'Só me relaciono com mulher'

Victor Prado, ator da indústria pornô gay, e a também atriz Larissa Sumpani, anunciaram, recentemente, que estão namorando. Nas redes sociais, ele garantiu que fora das câmeras, é 100% hétero.

O que aconteceu

No Instagram, Victor abriu uma caixinha de perguntas e foi questionado sobre sua orientação sexual: "Eu sou 100% hétero. Gravo os vídeos apenas por uma questão profissional. Fora das câmeras, eu só me relaciono com mulheres"

Tudo profissional. "Já vi mulheres ficarem com amigas e continuarem sendo hétero, então por que eu também não posso? É tudo apenas profissional. Não existe um sentimento real nessas gravações."