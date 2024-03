Após levar fora de Giovanni, Cris ameaça fazer aborto em 'Elas por Elas'

O filho de Helena (Isabel Teixeira) fica preocupado com a ameaça, sem desconfiar que a gravidez é uma mentira. "Eu tô desesperada, Giovanni! .eu não quero ser mãe solteira!", afirma ela. "Eu vou ser um pai presente, vou ajudar a criar o nosso filho. Vou dar tudo que ele precisar", garante Gio.

Cris continua tentando mexer com o ex. "Você diz isso agora. Depois que nascer vai acabar fazendo o que muitos homens fazem. Pagar uma pensãozinha e pular fora! "Se eu tiver esse filho é para formar uma família, pai e mãe, como tem que ser, construindo um futuro juntos!", fala a irmã de Yeda (Castorine). "Isso é pedir demais, Cris...", responde o jovem.

Por fim, Giovanni cai na mentira da patricinha e aceita se casar com ela. "Eu não vou segurar essa barra! É isso que você quer pro seu filho? Então vem formar essa família comigo, pra eu poder ter uma gravidez em paz", mente a ex de Tony (Richard Abelha). "Se é isso que você quer pra levar adiante essa gravidez em paz, eu me caso com você", responde o neto de Sérgio (Marcos Caruso).

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.