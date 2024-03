Após eliminação de Yasmin, prêmio do BBB 24 se mantém em R$ 1.650.000

Nesta terça-feira (12), no palco com Tadeu, Yasmin girou uma roleta, mas ela parou no 0 e nada foi acrescentado ao prêmio.

Com isso, o prêmio do programa se manteve em R$ 1.650.000 e quem permaneceu no jogo ficou sabendo da novidade.

De acordo com Tadeu, a medida que as eliminações forem acontecendo, os eliminados irão girar a roleta e aumentar o valor.

Antes da estreia, foi informado que o prêmio poderia chegar a R$ 3 milhões.