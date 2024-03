Alane reage a falso poder de Pitel no BBB 24: 'Apavorada'

Na verdade, o colar foi achado por ela e Fernanda na mala deixada pelo invasor, mas as sisters combinaram de não contar isso para mais ninguém.

Alane ficou assustada com a possibilidade do poder ter sido escolhido em votação popular.

Cogitou-se de que o público escolheu entre as duas, após elas serem chamadas para o último Sincerão. "Se for isso e o público escolheu entre eu e a Pitel, se eu for pro Paredão com a Pitel, eu saio".

Alane disse ainda estar "apavorada" com o colar e que só ficará tranquila no domingo, ao saber o que o poder significa.

Beatriz e Matteus cogitaram hipóteses diferentes, como o colar ser uma extensão do Poder Curinga da última semana — com o qual Lucas imunizou Pitel.

O "poder" de Pitel, na verdade, não significa nada e é apenas uma "trollagem" feita por Boninho com os participantes.