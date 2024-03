Yasmin e Alane trocam ofensas em treta: 'Mimada, infantil e planta'

Durante a treta generalizada que aconteceu na casa do BBB 24 (Globo) na madrugada de terça-feira (12), e que terminou com Leidy jogando as roupas de Davi na piscina, Yasmin e Alane também trocaram ofensas.

O que aconteceu

Depois de Alane e Leidy tretarem, ela trocou ofensas com Yasmin.