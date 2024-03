'Só de falar dela me sobe uma raiva', diz Yasmin sobre Alane

"Tem coisas que estão acontecendo aqui que eu não quero mais ficar passando", desabafou a modelo para Bin e Lucas.

"Eu não convivo com gente assim na minha vida, eu não quero conviver aqui. Aqui eu sou obrigada a conviver. Eu não quero. Eu acho o negócio que a Alane faz perigosíssimo, do mal cara, real. As coisas meticulosamente articuladas", continuou a sister.

"Eu acho muito sério o que ela faz, de ficar pegando falas das pessoas distorcendo e levantando pautas sociais para ela ser perseguida e a gente se f*** lá fora. Muito sério o que ela faz, que ela já fez com várias pessoas aqui. E ontem ela tentou fazer comigo. Eu não vou, eu não consigo conviver com esse tipo de gente. Esse tipo de gente, só de falar dela me sobe uma raiva que eu não consigo te explicar", concluiu Yasmin.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 12º Paredão? Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER