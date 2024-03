Sincero ou não, pedido de desculpas de Wanessa Camargo era necessário

Bárbara Saryne, por sua vez, considerou que as desculpas da cantora a Davi vieram no momento certo. "Naquele primeiro pedido de desculpas, mesmo sentindo que faltou ter citado o Davi, me pareceu OK, porque não adiantava nada ela pedir perdão da boca para fora, sem ter tido tempo o suficiente para ter noção do que aconteceu."

Bárbara aplaude ainda Wanessa por ter assumido o compromisso de corrigir, fora do BBB, as atitudes equivocadas que tomou dentro do reality. "Agora, passado o tempo, que bom que ela usou as redes e o alcance dela para falar sobre isso. E o mais importante, além do pedido de desculpas, é ela se comprometer a se tornar uma pessoa melhor e a contribuir com a luta antirracista."

Dieguinho: Intervenção da Globo livrou Davi de mostrar seu pior lado no BBB

Furioso após Leidy Elin, 26, ter jogado suas roupas na piscina, Davi, 21, encheu um balde de água da piscina para se vingar da trancista, acordando-a com um banho gelado. No entanto, recuou no plano de revanche após receber uma advertência da produção para que não o fizesse.

Na visão de Dieguinho Schueng, não se tratou de uma injustiça do canal, mas sim de uma forma de preservar Davi e o próprio BBB 24. "Todos encararam como se a Globo estivesse deixando macetarem o Davi, sem o deixar macetar de volta. Mas já parou para pensar o que aconteceria se o Davi jogasse água na Leidy, ela fosse para cima dele e o Davi encostasse nela? Ele seria expulso, e a Globo perderia o principal atrativo da temporada, que é acompanhar essa saga do menino injustiçado."