Sabrina Boing faz harmonização facial após colocar 6 litros de silicone

Sabrina Boing fez harmonização facial após um mês de cirurgia de seis litros de silicone.

O que aconteceu

A DJ realizou uma harmonização facial de botox full face, que aplica a toxina botulínica em todas as áreas do rosto. "De início pensei que não iria querer ver nenhuma seringa por perto e quando pensava em agulhas já fazia com que o meu pensamento fugisse da minha mente".