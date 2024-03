Rita Cadillac reage após morte da ex-chacrete Rosely Dinamite: 'Triste'

Rita Cadillac, 69, lamentou a morte da ex-colega de palco dos programas do Chacrinha, Rosely Dinamite, que morreu na tarde de segunda-feira (11), aos 71 anos.

O que aconteceu

Rita falou sobre a morte da assistente de palco. "Conheci a Rosely no programa do Chacrinha na Tupi, quando entrei em 1974. Acho que trabalhamos uns três anos juntas. Ela era uma pessoa muito alegre, divertida e que ajudava as outras pessoas. Ela era uma pessoa maravilhosa! Adorava trabalhar com ela", disse ela, em uma entrevista para a Quem.

Ela afirmou que não encontrava pessoalmente Rosely há anos. O último aconteceu em um bastidor na televisão. "A última vez que falei com a Rosely faz muitos anos. Eu a encontrei num programa de televisão e depois não tivemos mais contato mesmo", contou.