Resumo novela Renascer (13/3): Próximo capítulo desta quarta-feira

No capítulo desta quarta-feira de "Renascer", Egídio se incomoda com a presença da filha, e discute com Dona Patroa. Dona Patroa repreende Sandra por ter trancado a faculdade.

Eriberto encontra Neno e Pitoco, e diz que está à procura de Du. Neno não gosta quando Pitoco pede o endereço de Teca a Eriberto.

João Pedro, que está na estrada com o carro, ajuda Sandra, que está com dificuldades de domar o cavalo. Os dois se conhecem, mas João Pedro se afasta assim que Sandra conta que é filha de Egídio.